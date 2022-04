Sassetot-le-Mauconduit. Une dépendance du château de Sissi en feu, une habitation inhabitable

Un feu s'est déclaré jeudi 21 avril, peu après 18 heures, dans une dépendance du château de Sassetot-le-Mauconduit. La demeure devenue un hôtel est plus communément appelée château de Sissi. L'impératrice d'Autriche y a en effet séjourné durant l'été 1875.

Le feu a pris dans un bâtiment de 150 m2 qui abritait un atelier servant de local de jardinage pour le château et une habitation occupée par quatre personnes. Les flammes sont parties de l'atelier et se sont propagées, via les combles, à l'habitation. Il n'y a pas eu de victime, mais la maison est détruite. La famille qui y résidait sera relogée par la mairie et la famille.

L'intervention a mobilisé 18 pompiers et cinq engins.