Caen. Décoration d'intérieur : installer une verrière dans sa maison

C'est indéniable, en décoration d'intérieur, les verrières ont la cote. "C'est une grosse tendance ces dernières années. Ça fait circuler la lumière dans les espaces où on l'installe, et ça a aussi vocation à cloisonner et décloisonner les espaces. Ça délimite les pièces sans les fermer", explique Sacha Joncour, architecte d'intérieur à Caen. Il en existe de toutes les tailles et de toutes les formes qui s'adaptent à la décoration. "Aujourd'hui, il y en a des rectangulaires, carrées et même rondes." Vous pouvez la faire faire sur-mesure, ou, pour un prix plus accessible, l'acheter en kit.

Ou installer sa verrière ?

Si vous voulez en installer une chez vous, il n'y a pas de lieu privilégié, elle s'adapte à toutes les pièces. "On en voit très souvent dans les entrées pour cloisonner ou ouvrir sur une cuisine par exemple. On peut en mettre une pour faire une ouverture entre une salle de bain et une chambre et créer une chambre parentale. On peut aussi dans un espace perdu, créer un bureau. C'est la tendance avec le recours au télétravail." Pour l'installer, vous pouvez faire appel à un professionnel ou réaliser la pose vous-même. "Il faut prendre les bonnes dimensions, ouvrir le mur en fonction des dimensions de la verrière, en sachant bien sûr de quel type de mur il s'agit. Il faut faire attention à ce que ce ne soit pas une cloison porteuse." Si vous en achetez une en kit, il faut monter la structure et installer le verre. "C'est assez simple, mais il faut quand même savoir bricoler et avoir du matériel." Sacha Joncour rappelle que pour la prévoir, il faut avoir "un soubassement en placo. Après, il y a de la finition comme de la peinture. Il faut anticiper le projet pour savoir si on peut le faire ou si l'intervention d'un professionnel est nécessaire."

Côté prix, cela est très variable, le premier prix est autour d'une centaine d'euros.