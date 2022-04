Présidentielle 2022. Vote blanc, vote nul, quelle différence ?

Ce dimanche 24 avril, nous sommes appelés à voter pour le second tour de l'élection présidentielle. Outre l'abstention, le nombre de votes blancs ou nuls sera aussi observé, mais quelle différence entre les deux ? Le vote nul consiste à placer un bulletin déchiré, raturé ou annoté dans l'enveloppe avant de le déposer dans l'urne. Dans le cas du vote nul, l'électeur dépose dans l'urne une enveloppe vide.

Dans les deux cas, les électeurs se déplacent à l'élection et affirment leur volonté de participer à l'élection sans adhérer aux candidats et à leur programme. Si depuis 2014, les votes blancs sont décomptés à part des votes nuls, ils ne sont néanmoins pas comptabilisés dans les suffrages dits exprimés. La loi reconnaît ainsi que le vote blanc est un acte citoyen qui se distingue de l'abstention, puisque l'électeur s'est déplacé, a participé au scrutin, et exprimé son opinion de ne pas choisir. C'est pourquoi certains réclament la prise en compte du vote blanc dans les suffrages exprimés, ce qui pourrait aussi faire reculer le taux d'abstention.

