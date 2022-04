A Domicile. La nostalgie des années 2000 s'empare des Zéniths à Caen et Rouen

Après le succès des tournées souvenirs des artistes des années 70, 80 ou encore 90, c'est au tour des voix des années 2000 de retrouver la scène et le public. Back To Basic 2000, la tournée événement de la génération boysband et RnB sillonne les routes de France avec les L5, Nuttea, Matt Houston, Slaï, Larusso, Willy Denzey, Yannick ou encore les Tribal King.

Voix de RnB2Rue ou encore Cendrillon du Ghetto, Matt Houston est toujours resté dans le monde de la musique. Aujourd'hui homme de l'ombre, il a toujours le plaisir de remonter sur scène et voir ses fans de l'époque et la nouvelle génération reprendre en chœur ses refrains.

Pour Nuttea, l'âme du reggae n'a jamais disparu. Toujours sur le front, l'interprète de Elle Te Rend Dingue et Trop Peu de Temps développe encore de nouveaux projet. Un nouvel album sera bientôt disponible et des concerts en Normandie sont déjà prévus.

Pour les L5, les visages changent, la passion reste. Si Alexandra, Marjorie et Coralie sont toujours là, Claire et Lydy ont été remplacées par Julie et Adeline, mais les New L5 ont conservé le répertoire historique du groupe originel. Pour elles, pas de nouveaux projets, juste le plaisir de ré-interpréter leurs succès.

La tournée Back To Basic 2000 fera étape au Zénith de Caen le samedi 23 avril et au Zénith de Rouen le vendredi 17 juin.