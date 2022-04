Caen. Pendant les vacances de Pâques, les lycéens révisent pour le bac

Fini la traditionnelle semaine banalisée en juin pour passer les épreuves du baccalauréat. En 2021, première année du nouveau bac, les épreuves de spécialité avaient été annulées et remplacées par le contrôle continu à cause de la Covid. Cette année, les élèves de terminale vont donc passer ce baccalauréat nouvelle formule dans sa globalité, avec 40 % de contrôle continu et 60 % d'épreuves finales qui comportent : l'épreuve écrite de philosophie, les épreuves écrites des deux spécialités choisies ainsi qu'un grand oral. Les épreuves de spécialité approchent, puisqu'elles auront lieu les 11, 12 et 13 mai. "Les terminales sont complètement stressés parce que c'est la première fois que des élèves vont passer les épreuves de spécialité. Elles auraient dû avoir lieu mi-mars et ont été décalées de deux mois. Les élèves ne savent pas s'ils vont être évalués sur ce qu'ils ont vu jusqu'au mois de mars ou sur tout ce qu'ils voient encore maintenant", explique Matthieu Bigot, professeur de maths et gérant du centre de soutien scolaire Eduk'actif à Caen.

Écoutez le reportage réalisé lors d'une séance de soutien scolaire :

Reportage lors d'un cours de soutien scolaire Impossible de lire le son.

Les lycéens qui viennent prendre des cours de soutien sont présents pour différentes raisons, d'après le professeur : "Certains pour reprendre confiance, dans ces cas-là, on travaille la méthode, la compréhension du cours et ensuite on passe à l'application du cours. D'autres maîtrisent parfaitement le cours mais ont des problèmes pour reformuler les énoncés. On revoit les détails pour leur permettre d'avoir une mention".