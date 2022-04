Saint-Lô. Accident mortel route de Tessy : les riverains alertent sur le danger de cet axe

Le mercredi 13 avril, vers 17 heures, une femme de 45 ans est morte sur la route départementale 28 à Saint-Lô, entre la gendarmerie et le pont de Gourfaleur. Elle était à pied et a été fauchée par une voiture au niveau du hameau La Nouvelle-Canée.

Devant ce drame, les riverains ont décidé de dénoncer la dangerosité de cet axe routier. "Il y a des voitures qui vont très vite, aussi bien en descendant qu'en remontant, et qui sont surpris par le fait qu'il y a un carrefour à ce niveau-là. Il y a toujours des gens qui ne font pas suffisamment attention, qui freinent au dernier moment et qui arrivent, comme ça m'était arrivé dans notre coffre arrière", explique Bertrand Cariou, l'un des habitants de La Nouvelle Canée. Un constat partagé par Jacqueline Gaudemer, plutôt côté piéton. "Elle est absolument impossible à circuler à pied parce qu'il n'y a pas d'endroit. Ne serait-ce que le rebord de la route, c'est de l'herbe, il y a des trous et les voitures vont très, très vite", assure-t-elle. Et à vélo, ce n'est toujours pas mieux. "On se rend compte combien c'est difficile et dangereux d'arriver sur cette route à vélo. Les voitures se croisent sur une route assez étroite et nous, on sent la voiture nous frôler et on a vraiment très, très peur. Et c'est très dangereux", estime Anne-Claire Prouzeau. Inquiétude aussi pour les enfants du quartier : "J'ai des enfants. Je ne les ai jamais laissés aller à l'école à pied ou à vélo. Il y a des nouveaux habitants dans le quartier. Ils viennent de décider que jamais leurs enfants n'iraient à l'école ou en ville à pied."

Après un premier carambolage avec plusieurs véhicules en janvier, ils ont écrit au Département pour demander des aménagements. Les riverains proposent de passer le carrefour entre la RD 28 et la RD 88 complètement à 70 km/h contre 80 actuellement, et d'étirer cette zone juste après un virage dangereux. Ils aimeraient aussi un véritable accotement et une piste cyclable.

La réponse du Département

Le Département certifie que c'est le premier accident mortel sur cette route depuis 15 ans. Pour l'institution, cet axe est hors agglomération et donc non aménagé pour les piétons. "Le Département rappelle que les routes départementales ne sont pas faites pour accueillir les piétons et que si ces derniers les empruntent, ils engagent leur sécurité." L'administration engage à passer par les chemins piétons qui longent la RD 28 et va prendre attache avec la mairie de Saint-Lô pour mieux les indiquer et aiguiller les piétons vers ces routes-là. Concernant l'hypothèse d'aménagements, il faudrait sans doute abattre l'un des talus et des haies sur le bord et donc exproprier des propriétaires, et cela ne relève pas des compétences du Département.