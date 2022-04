Calvados. La station marine de l'Université de Caen cherche à boucler son budget

Jeudi 14 avril, les représentants de la Région Normandie et de l'Université de Caen ont réalisé une visite à la station marine du centre de recherches en environnement côtier installé dans la commune de Luc-sur-Mer. Le bâtiment est en réhabilitation depuis 2018, un chantier financé par la Région, l'État, l'Europe et l'Université de Caen, pour un budget de près de 9 millions d'euros. La première phase des travaux touche à sa fin et la deuxième doit commencer, mais le budget de 4 millions restant n'est pas encore finalisé.

"La question du financement du budget est inquiétante. Il y a un risque que les travaux prennent du retard. La station devrait, à terme, être un emblème du littoral avec une résonance nationale et internationale, s'inquiète Lamri Adoui, président de l'Université de Caen. Le représentant de l'Université a expliqué à Hervé Morin, président de Région venu également sur place, que "si l'État ne répondait pas rapidement pour l'obtention d'une aide, l'agrément qui permet la recherche animale pourrait être perdu en raison de la vétusté du bâtiment".

Le financement de la deuxième phase des travaux devrait être inscrit au titre d'un CPER (Contrat plan Etat-Région). Ce qui signifie que l'État et la Région s'engagent sur la programmation et le financement pluriannuels de projets importants d'aménagement du territoire tels que la création d'infrastructures ou le soutien à des filières d'avenir. Ouverte en 1879, la station marine est devenue obsolète avec le temps. Des recherches dans les domaines de la sédimentologie, le fonctionnement des écosystèmes littoraux ou la physico-chimie des eaux sont effectuées au CREC.