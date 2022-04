Place du commerce. De nouvelles ouvertures autour de Rouen

Vêtements d'occasion ou de mariage, renforcement musculaire, il y en a pour tous les goûts sur la Place du commerce. Rendez-vous à Canteleu, Grand-Quevilly et Notre-Dame-de Bondeville.

Trois espaces, trois univers

Les soldes d'été sont encore loin. Pas de problème, si vous voulez refaire votre garde-robe pour pas cher, direction la Cas'a Fripe, à Canteleu. Vous y trouverez tous les styles et toutes les tailles ainsi que quelques accessoires et chaussures. Pour ceux qui recherchent plus chic et surtout plus solennel en vue d'une cérémonie de mariage, rendez-vous donc à Infinity Mariage, du côté de Notre-Dame-De-Bondeville. Ici, la mariée, le mari, les enfants et même les invités peuvent être habillés et conseillés. Enfin, pour se remettre en forme après les fêtes, venez profiter de séances d'électrostimulation à Iron Body Fit, au Grand Quevilly.

