Manche. Week-end de Pâques et de grandes marées !

Ce week-end de Pâques sous un temps printanier se combine avec un week-end de grandes marées du dimanche 17 au lundi 18 avril avec un coefficient de 103.

Les phénomènes attirent de nombreuses personnes sur le littoral dont des pêcheurs à pied. La préfecture maritime appelle à la plus grande prudence notamment à la remontée de la mer. Quelques minutes peuvent parfois suffire pour être isolé par la marée montante.

Les grandes marées ont pour conséquence d'augmenter le marnage, la différence entre la hauteur de la pleine mer et celle de la basse mer. La remontée des eaux est plus rapide et les courants plus forts.

Ainsi, avant toute sortie en mer ou sur le littoral, il convient de consulter la météo, les horaires de marée, ne pas sortir seul, informer ses proches, de disposer d'un moyen de communication, de conserver un point de repère visuel sur le littoral. En montant, la marée peut modifier considérablement la perception de l'environnement.

Le numéro d'appel d'urgence pour alerter les secours en mer est le 196, ou canal 16 sur VHF pour les plaisanciers.