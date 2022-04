Handball. L'équipe de France féminine recevra l'Ukraine au Havre

Ce sera sans doute une rencontre chargée en émotions. Samedi 23 avril, l'équipe de France féminine de handball, championne olympique en titre, recevra l'Ukraine aux Docks Océane du Havre, dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2022.

Si ce match peut se tenir, c'est notamment parce que la fédération française de handball (FFH) prend en charge le déplacement des joueuses ukrainiennes "Cela va nous coûter 30 000 euros. On prend tout ce qu'il faudra. Cela parait tellement ridicule en soi de faire ça, c'est la base (...) quand tu peux être utile une fois", a déclaré son président, Philippe Bana, jeudi 14 avril.

Il s'agit de l'un des rares déplacements d'une équipe nationale ukrainienne en France, depuis le début de l'invasion russe. Il y a quelques jours, le vice-président de la fédération ukrainienne avait envisagé de jeter l'éponge, indiquant à Philippe Bana : "C'est fini. Il n'y a plus d'argent que pour la guerre. C'est mort, on n'a pas de billets, on restera bloqués."

Les Bleues devraient "vraisemblablement" affronter la même sélection ukrainienne que lors du match aller, en octobre, qu'elles avaient remporté 28 à 25.

Les Ukrainiennes sont actuellement deuxièmes de leur groupe derrière la France, déjà qualifiée. La majorité d'entre elles évoluent dans des clubs étrangers, mais une dizaine de joueuses membres du club de Lviv ont trouvé refuge en République tchèque.

Au Havre, les deux sélections nationales seront reçues à l'hôtel de Ville, la veille de la rencontre, pour une cérémonie protocolaire.