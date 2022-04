Portbail. Une collision fait six blessés, dont deux enfants

Trois voitures ont eu un accident sur la RD 903 à hauteur de Portbail-sur-Mer ce vendredi 15 avril peu avant 11 h, faisant six blessés légers. Un garçon de 7 ans, une fille de 10 ans, et des septuagénaires, une femme et un homme de 72 ans, ont été transportés vers l'hôpital de Cherbourg. Les deux autres victimes, une femme de 32 ans et un homme de 73 ans, ont été conduites sur le site de Coutances. Les circonstances de cet accident sont pour l'heure inconnues.

La circulation a été coupée le temps de l'intervention. 18 sapeurs-pompiers de six casernes ont été engagés sur place, avec le concours de quatre ambulances, d'un véhicule de protection et de sécurisation, et un autre de commandement.