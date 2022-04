[Replay] Présidentielle 2022 - Rouen. Le meilleur du débat entre les soutiens des deux candidats

Jeudi 14 avril, Tendance Ouest organisait dans son studio de Rouen un débat d'entre-deux-tours de l'élection présidentielle entre un représentant d'Emmanuel Macron et un représentant de Marine Le Pen.

Chacun est venu défendre son candidat. Laurent Bonnaterre, maire de Caudebec-lès-Elbeuf et référent Horizons (le parti d'Édouard Philippe) pour la Normandie a mis en avant le programme d'Emmanuel Macron. Guillaume Pennelle, le président du groupe Rassemblement national à la Région Normandie a, quant à lui, défendu celui de Marine Le Pen. À commencer par ses propositions sur le pouvoir d'achat. "Notre mesure phare, c'est la baisse immédiate de la TVA sur l'ensemble des produits énergétiques, de 20 % à 5,5 %, sur les carburants, le fioul, l'électricité et le gaz, a-t-il martelé. Dans la ruralité, prendre son automobile, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour travailler ou aller chercher ses enfants à l'école." La piste n'est pas crédible pour Laurent Bonnaterre. "La baisse de la TVA est beaucoup trop compliquée", estime-t-il, tout en partageant le constat du besoin de la voiture dans la ruralité. Sur le pouvoir d'achat, le soutien du président sortant rappelle qu'il veut "augmenter le minimum vieillesse à 1 100 euros, c'est-à-dire plus de 100 euros de plus qu'actuellement".

Quant à la ristourne de 18 centimes par litre sur le carburant, Laurent Bonnaterre estime qu'elle sera prolongée "aussi longtemps que nécessaire". Sur l'emploi, le président sortant propose notamment un élargissement de la "prime Macron". "L'idée est d'en augmenter le plafond jusqu'à 6 000 euros potentiels, mais quand il y a de l'inflation, il faut aussi une hausse des salaires, négociée branche par branche", indique le maire de Caudebec-lès-Elbeuf. Côté Rassemblement national, Marine le Pen propose une augmentation jusqu'à 10 % pour des salaires jusqu'à trois fois le SMIC "sans augmentation des cotisations patronales", précise Guillaume Pennelle.

Des candidats pro-nucléaire

Sur l'énergie, les candidats se retrouvent sur l'avenir de l'industrie nucléaire. Six à 14 EPR à venir pour Emmanuel Macron : "On espère que le modèle EPR va se stabiliser", argumente Laurent Bonnaterre qui estime que "le nucléaire nous a permis d'être un des pays qui émet le moins de particules CO 2 dans l'atmosphère". Marine Le Pen parle de son côté de 20 réacteurs EPR supplémentaires. "On a perdu du temps sous la pression des Verts, le nucléaire est la priorité absolue. Nous sommes favorables à un EPR à Penly", indique Guillaume Pennelle. En revanche, le Rassemblement national estime que l'éolien, sur terre et en mer est une "arnaque totale" et propose de totalement l'abandonner, quand Emmanuel Macron et Laurent Bonnaterre sont favorables à l'éolien en mer dans le cadre d'un mix énergétique.

Réécoutez le débat en intégralité :