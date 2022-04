Présidentielle 2022. L'ancien maire de Cherbourg Bernard Cazeneuve appelle à voter pour Emmanuel Macron

Lundi 11 avril, au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle, l'ancien maire de Cherbourg et ex Premier ministre de François Hollande Bernard Cazeneuve a appelé à voter pour Emmanuel Macron lors du second tour. Dans une vidéo d'un peu plus de trois minutes, qu'il a posté sur son compte Facebook, l'ancien Ministre de l'Intérieur estime que la gauche n'a pas joué son rôle, et "aura donné un triste visage d'elle-même, pas de vraie vision, trop de divisions, trop de jeux tactiques et d'irresponsabilité politique". Pour autant, il croit à la reconstruction de la gauche : "Un autre chemin est possible" affirme-t-il. "Les élections législatives seront l'occasion de mener ce combat." Mais avant juin, il imagine les conséquences d'une France gouvernée par le Rassemblement National : "Alignement sur la Russie de Poutine, marginalisation en Europe et défiance de nos alliés, déstabilisation économique, régression sociale, et fragilisation des plus faibles [...]. Sans parler du recul généralisé des libertés. C'est cela, le vrai visage du lepénisme, malgré un récent ravalement de façade. C'est la raison pour laquelle je voterai sans hésitation pour Emmanuel Macron le 24 avril et appelle toutes celles et tous ceux qui s'interrogent encore à faire de même." Reste encore au président sortant à convaincre ceux qui sont "épris de justice sociale et de progrès démocratique".

