Fleury-sur-Orne. Agri Fleury, une foire agricole pour sensibiliser

"Garantir la place des enjeux de l'alimentation durable, de la santé, de l'éducation, de la cohésion sociale et du mieux vivre ensemble." Tel est l'objectif de Fleury-sur-Orne. Dans le cadre de Fleury Durable, la Ville organise une foire agricole. Agri Fleury se déroule les samedi 16 et dimanche 17 avril, rue du Fier à bras. Pour le maire, Marc Lecerf, cette foire agricole est un pas vers l'avenir : "Le changement climatique et ses effets sur notre quotidien nous amènent à interroger notre modèle de développement et à l'adapter, parfois profondément." Grand marché, expositions, conférences, brocante... Voici une partie de la programmation.

Un grand marché et de l'art culinaire !

Durant tout le week-end, un grand marché s'organise à Agri Fleury avec comme leitmotiv "le local, gage de qualité et durabilité !" La Ville prône ici les circuits courts et productions locales. Lors de ce marché, AOP Fromages de Normandie invitera les visiteurs à participer à un atelier moulage du fromage Neufchâtel, célèbre pour sa forme en cœur. Des animations culinaires se dérouleront tout au long de la foire en présence de chefs, comme le chef Pugnat, du Dauphin Best Western de Caen, samedi de 10 heures à 11 h 30, le chef Guillaumin, de La Table des matières de Caen de 15 h 30 à 16h 30 ou encore le chef Jouan, du P'Tee Brunch de Louvigny, de 17 heures à 18 heures. Tous nécessitent une réservation.

Exposer pour mieux sensibiliser

Quatre expositions sont proposées lors de ce week-end de foire. Le Syndicat pour la valorisation et l'élimination des déchets de l'agglomération caennaise (Syvedac) invite à réfléchir autour entre autres, du compostage, du gaspillage alimentaire et du suremballage. Près de 180 collégiens ont illustré des planches de BD sur ces thématiques. L'agence de l'environnement et de la maîtrise l'énergie (Ademe), elle, expose afin de sensibiliser aux enjeux planétaires, aux gestes et achats pour réduire la production de déchets et l'impact du changement climatique.

L'humour en guise de médiateur

Il n'est pas toujours facile de sensibiliser le public à l'environnement. Pour les plus jeunes, Agri Fleury mise sur l'humour. Samedi, à 11 h 30, la compagnie Monsieur Charly, présente L'incroyable musée de la dynastie poubelle, un spectacle sur le sans-déchet, le recyclage, le compost et le réemploi. Il se déroulera sur plusieurs saynètes, correspondant à différentes salles du musée. Dimanche, à 14 h 30, la compagnie Foutu quart d'heure, interprète L'odyssée des lueu'r. Elle s'attaque au plus grand problème de l'Humanité : les déchets. Les spectateurs se retrouvent embarqués dans un entraînement rigoureux sous la houlette de leur capitaine. L'objectif: récupérer les cinq Leu'R, avec de nombreuses embûches.

Pratique. Agri Fleury, samedi 16 et dimanche 17 avril de 9 à 18 heures, rue du Fier à Bras, Fleury-sur-Orne. Entrée gratuite. Programmation complète : fleurysurorne.fr.