Caen. Premier tour : le meilleur du débat organisé par Tendance Ouest

Le second tour de l'élection présidentielle verra s'affronter, dimanche 24 avril, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national. Le président sortant est arrivé en tête du premier tour avec plus de 27 % des voix devant l'extrême droite de Marine Le Pen qui a obtenu plus de 23 % des suffrages, laissant Jean-Luc Mélenchon, troisième, à 22 %. À l'occasion de ce premier tour, dimanche 10 avril, Tendance Ouest organisait un débat en direct des studios de Caen. Quinze représentants locaux, conseillers régionaux, députés ou encore maires étaient présents. À noter que le Rassemblement national n'avait envoyé aucun représentant, "souhaitant laisser Marine Le Pen s'exprimer en premier" selon Philippe Chapron, responsable départemental du RN.

Quel comportement de la gauche

pour le second tour ?

Malgré son avance confortable, rien n'est fait pour le président sortant. "La situation est plus complexe qu'il y a cinq ans", admet Floris Legrand, représentant LREM. Cyril Crespin, politologue, évoque "une position fragile" par rapport à 2017. Un constat que partage le député LREM Fabrice Le Vigoureux. "Il y a une forme de soulagement mais rien n'est écrit d'avance. On va se battre."

Emmanuel Macron va devoir rassembler pour tenter de construire une victoire sur autre chose que le rejet de Marine Le Pen. Mais qui va apporter son soutien au président sortant ? La candidate républicaine Valérie Pécresse, qui a d'ores et déjà lancé un appel aux dons pour rembourser sa campagne, a annoncé qu'elle voterait pour Emmanuel Macron. Le maire de Caen, Joël Bruneau (LR) s'est dit "inquiet de voir une majorité de partis extrémistes en France, suite au résultat catastrophique du premier tour (moins de 5 %) de Valérie Pécresse. Le pays est au bord d'un précipice démocratique". À gauche, les camps sont encore divisés. "C'est l'incapacité de la gauche à se rassembler qui fait qu'on est dans cette situation", déclare Antoine Casini, représentant de Jean-Luc Mélenchon qui échoue de peu aux portes du second tour avec 22 % des voix et jusqu'à 29 % à Caen. Trois blocs se dessinent : l'extrême droite, les centristes et un bloc de gauche éparpillé. Faire union à gauche n'a pas été possible entre 2017 et 2022. "J'espère que l'on va arriver à cette recomposition de la gauche", explique Arthur Delaporte, référent du PS. D'ailleurs, pour le Parti socialiste et les écologistes, le message est clair. Il est prévu de faire barrage à l'extrême droite de Marine Le Pen pour le second tour. Corrine Féret, député socialiste : "On appelle très clairement à mettre un bulletin pour Emmanuel Macron pour battre l'extrême droite". Aurélie Traoré, représentante de Yannick Jadot : "Emmanuel Macron doit envoyer des gestes forts envers les électeurs écologistes et de gauche."

Les soutiens d'Eric Zemmour derrière Marine Le Pen

Pour d'autres, comme La France insoumise, le Nouveau parti anticapitaliste de Philippe Poutou ou encore Lutte Ouvrière de Nathalie Arthaud, il est encore difficile de se positionner clairement. Ils ne souhaitent pas que Marine Le Pen accède à l'Élysée mais ne donnent pas de consignes de vote pour le président sortant. "Marine Le Pen est une ennemie des travailleurs, des femmes et des classes populaires. Je n'appelle pas les électeurs à voter pour elle mais j'irai mettre un bulletin de vote Poutou dans l'urne au second tour", dit, exaspéré, Nicolas Vabre, du Nouveau parti anticapitaliste (NPA). Face à Emmanuel Macron, Marine Le Pen va pouvoir compter sur le réservoir de voix d'Eric Zemmour. Pour les représentants de ce dernier, qui a obtenu 7 % des voix lors de ce premier tour, "on appelle à voter sans la moindre réserve pour Marine Le Pen", a déclaré Emmanuel Norbert-Couade, qui a justement quitté le RN pour rejoindre Reconquête. L'abstention pourrait aussi jouer un rôle dans le résultat final.