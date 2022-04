Calvados. Des lignes de train perturbées en Normandie ce week-end

Des travaux sont en cours en gare de Bernay dans l'Eure. Plusieurs trains en Normandie ne circulent pas ce samedi 9 et dimanche 10 avril.

La circulation est interrompue entre les gares de Caen et d'Évreux et entre Caen et Elbeuf.

Des cars de substitution sont mis en place entre différentes gares :

→ Caen vers Rouen : des directs et un omnibus sont prévus toute la journée ce samedi 9 avril avec un aller/retour ce dimanche 10 avril dans la matinée.

→ Caen vers Évreux : des directs sont prévus tout le week-end.

→ Trouville vers Évreux : des directs sont prévus tout le week-end.

→ Une ligne de car fait plusieurs arrêts et relie les quatre communes suivantes : Trouville, Lisieux, Bernay et Évreux.

La SNCF réalise des travaux de remplacement d'appareils de voie en gare de Bernay. La SNCF prévoit les mêmes perturbations pour terminer ces travaux dimanche 17 avril.