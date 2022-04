Le Havre Seine Métropole. Coup d'accélérateur pour la voiture électrique avec 500 bornes de recharge

D'ici trois ans, 534 bornes de recharge dédiées à la voiture électrique seront déployées sur le territoire de la communauté urbaine du Havre. C'est le résultat d'un appel à manifestation d'intérêt lancé l'été dernier par la collectivité, dont les élus ont choisi l'offre de la société Ubitricity Shell Recharge mercredi 31 mars, lors du dernier conseil communautaire.

Au moins deux bornes par communes

D'ici fin 2024, chacune des 54 communes du Havre Seine Métropole comptera au moins deux bornes dédiées aux véhicules électriques et hybrides rechargeables. "L'implantation précise de ces bornes sera décidée avec chaque commune", indique la collectivité. L'opérateur remplacera dès cet été les 22 bornes déjà existantes, appartenant à la communauté urbaine. L'objectif est d'avoir installé 370 points de charge à l'été 2023 et d'atteindre les 534 bornes à la fin de l'année suivante. Ces bornes, d'une puissance de 22 kW, sont destinées à la recharge en stationnement résidentiel ou domicile–travail. Soixante points de charge de haute puissance (150 kW) seront également installés pour un usage de courte durée, à destination notamment des touristes : seize au Havre, seize à Montivilliers, douze à Etretat, deux à Octeville-sur-Mer, six à Criquetot-L'Esneval, six à Harfleur et deux à Saint-Romain-de-Colbosc.

Le stationnement reste gratuit au Havre

Le paiement se fera par carte bancaire ou smartphone. Sur la ville du Havre, le stationnement reste gratuit. Seule la recharge sera payante, à hauteur de 39 centimes/kWh pour les bornes à 22 kW et 56 centimes/kWh pour les bornes de charge de haute puissance. Après rechargement, les usagers devront payer de 9 à 12 centimes par minute de stationnement supplémentaire, "pour fluidifier l'accès" aux équipements, indique la communauté urbaine.