[Podcast] Présidentielle 2022. Derrière le miroir, Nicolas Mayer-Rossignol et Anne Hidalgo

Il est son soutien depuis les toutes premières heures de la campagne. Et pour cause, Anne Hidalgo, la candidate socialiste à l'élection présidentielle, est même venue déclarer sa candidature dans sa ville, à Rouen. Nicolas Mayer-Rossignol, le maire de Rouen et président de la Métropole, est même devenu le porte-parole de la campagne de son homologue parisienne. La rencontre s'est faite en 2010, alors que "NMR" travaillait avec Laurent Fabius et qu'Anne Hidalgo travaillait avec Bertrand Delanoë sur les premières dynamiques de l'axe Seine. Un lien amical s'est créé.

À son crédit pour devenir présidente, Nicolas Mayer-Rossignol évoque "la vision, le courage, l'envergure internationale et la clarté dans les valeurs".

