Football. Les effectifs en hausse dans les clubs amateurs de la Manche

Les clubs de foot amateurs du District de la Manche ont pu reprendre les compétitions cette année, après deux saisons tronquées par la crise sanitaire. Les effectifs sont de nouveau en hausse, avec plus de 18 000 licenciés dans 134 clubs. Des clubs qui ont souffert financièrement, notamment avec le désengagement financier de partenaires privés ou publics.

Vincent Dubourg est le président du District de football de la Manche.

Le District a aussi été confronté à une hausse des violences verbales autour des terrains depuis le début de la saison. "Chez les plus jeunes, au niveau des parents, on a vu des comportements en début de saison qu'on pensait avoir éradiqués de nos terrains et qu'on n'avait pas vus depuis quinze ou vingt ans. Il a fallu réagir très vite", détaille Vincent Dubourg.

Le District va par ailleurs engager une action pour favoriser les vocations d'arbitres, encore trop peu nombreux. Aujourd'hui, les joueurs peuvent également endosser le rôle d'arbitre. C'est vers cette voie que le district va entamer son action.

Le District de football de la Manche organisera aussi un foot-emploi, sorte de job dating destiné aux joueurs en recherche d'emploi ou de reconversion, en présence d'entreprises, sur le stade Louis-Vilmer à Saint-Lô mardi 12 avril.