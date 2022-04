Caen. Le concert de Sting au Zénith reporté en raison de la Covid-19

La pandémie de Covid-19 continue de toucher le monde de la culture et du spectacle. Le concert de Sting prévu samedi 9 avril, au Zénith de Caen, est reporté. L'artiste et ses équipes sont actuellement en train de caler une nouvelle date. En cause, des cas de Covid au sein de l'équipe de My Songs Tour. Au total, quatre concerts auront été concernés : Strasbourg (4 avril), Toulouse (6 avril), Aix en Provence (7 avril) et Caen (9 avril). Les billets resteront valables pour les nouvelles dates. "Les fans sont priés de conserver leurs billets dans l'attente de prochaines informations qui seront communiquées, quant au report de ces concerts", indique Live Nation, entreprise d'organisation et de promotion de spectacles, dans un communiqué de presse.