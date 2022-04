Près de Rouen. Après les violences visant les policiers, les patrouilles renforcées à Canteleu

Les vidéos ont fait le tour des réseaux sociaux.

On y voit trois policiers tenter d'interpeller un homme, mardi 5 avril en fin d'après-midi à Canteleu. Le suspect, identifié grâce à sa voiture, était recherché pour des violences volontaires commises à la batte de baseball. Après des jets de projectiles et des violences d'une dizaine de personnes du quartier visant les policiers, le suspect a pu prendre la fuite.

Deux jeunes interpellés pour trafic de drogue

Depuis, un "dispositif de sécurisation" a été mis en place sur la commune, avec des patrouilles renforcées. C'est ce qui a permis, mercredi 6 avril, à des policiers de la brigade spécialisée de terrain de repérer une transaction de stupéfiants. À la vue des fonctionnaires, les deux présumés revendeurs ont pris la fuite. Âgés de 16 et 20 ans, ils ont finalement pu être arrêtés et placés en garde à vue pour "acquisition et cession de stupéfiants". 50 g d'héroïne ont été retrouvés, jetés dans les buissons, sur le lieu de la transaction.

L'acheteuse a aussi été entendue, sans toutefois être placée en garde à vue.

La sûreté départementale est en charge de l'enquête.