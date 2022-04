Hérouville-Saint-Clair. Un Cherbourgeois agressé au couteau après un match de basket

Samedi 2 avril, après une rencontre de basket à Hérouville-Saint-Clair, un spectateur a reçu un coup de couteau. D'après les premières informations communiquées par la procureure de la République de Caen, Amélie Cladière, une enquête a été confiée à la sûreté départementale.

Ce spectateur du club Cherbourg Basket-Ball (CBB) a été agressé à la buvette par un groupe d'individus extérieurs qui se sont jetés sur lui avec un couteau. Ce Cherbourgeois, âgé d'une vingtaine d'années, a été touché à l'épaule et à la cuisse. Ses jours ne sont pas en danger, il a pu regagner son domicile.

Le staff du club calvadosien a réagi après cette agression. "Nous lui apportons notre soutien ainsi qu'au club de Cherbourg et condamnons fermement toutes formes de violence. Hérouville Basket est un club familial et convivial, ce qu'il s'est passé ce week-end nous indigne profondément compte tenu de nos efforts pour faire de notre gymnase un endroit d'apprentissage, de loisirs et de partage", a écrit le club sur sa page Facebook.

En étroite collaboration avec la mairie d'Hérouville-Saint-Clair, le club est en train d'identifier des dispositions afin que de tels événements ne se reproduisent plus au sein de l'enceinte sportive. "Il faut que nous soyons en mesure de garantir l'intégrité physique des équipes, arbitres et spectateurs."