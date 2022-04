[Enquête] Caen. Collage d'affiches : derniers jours stratégiques

Il est 20 heures ce dimanche 3 avril. Une petite équipe d'une dizaine de jeunes âgés de 19 à 35 ans se retrouvent sur un parking à proximité du Campus 1 de l'Université de Caen. Tous sont militants et font parti des Jeunes avec Macron (JAM). Certains portent fièrement les tee-shirts obtenus la veille, lors du meeting du candidat qu'ils soutiennent en vue de l'élection présidentielle.

"A quelques jours du premier tour, on redouble d'efforts. On colle le plus possible d'affiches", sourit Florian Mette, responsable des JAM. Le petit groupe avance dans l'enceinte de la faculté, seaux de colle et affiches dans les mains. Sur les premiers panneaux d'affichage, on peut voir la candidate du Parti socialiste Anne Hidalgo mais aussi l'affiche d'un futur concert de Gims.

Pour Xavier Bouquerel, 29 ans, c'est une grande première. Alors, il a droit à quelques conseils de la part des plus expérimentés pour adopter la meilleure technique de collage. "Il faut d'abord que tu mettes de la colle en dessous, tu poses ensuite l'affiche et tu repasses de la colle au niveau des jonctions pour éviter que les gens puissent décrocher facilement. Si tu appliques trop de colle sur l'ensemble de l'affiche, d'autres personnes peuvent en profiter pour venir y fixer la leur", lui montre le responsable. Tous mettent la main à la pâte, dans la bonne humeur. Une petite enceinte posée à côté diffuse Closer du groupe Lemaitre, la musique de campagne d'Emmanuel Macron en 2017. "Le visuel de nos collages est très important. On essaie de faire quelque chose de visuellement impactant. On le poste aussi nos réseaux sociaux, mais pas le soir même pour éviter que d'autres partis ne viennent coller par dessus", poursuit Florian Mette.

Coller des affiches : une vraie stratégie

Certains militants sont venus de la Manche pour coller ce soir-là. "On essaie de faire du collage écolo. En tout pour le département, on a un budget d'une centaine d'euros pour ce qui est de l'achat de colle, cutters ou pinceaux", détaille Mathilde Lair de Gourmont, 30 ans, correspondante de campagne dans la Manche. Les affiches sont recyclables et les seaux sont conservés pour refaire de la colle maison à partir d'amidon de riz. "On recycle beaucoup et on distribue des kits de collage écolos aux militants", poursuit la jeune femme. Le collage rime avec écologie mais aussi avec stratégie. Depuis quelques jours, une application a vu le jour pour connaître les lieux dans lesquels les affiches posées ont été décollées. "Pour le moment, seuls les référents y ont accès. L'idée, c'est que des guetteurs nous informent dès qu'un autre parti a recouvert ce que nous venions de coller", précise la trentenaire.

A quelques jours du premier scrutin, c'est la valse des affiches sur les panneaux d'affichage de l'université. "C'est le grand jeu de chaque campagne", s'amuse le responsable des JAM du Calvados. Le froid n'aura pas arrêté la petite équipe qui termine près d'une heure et demie plus tard. Près d'une quarantaine d'affiches ont pu être déposées sur tous les panneaux d'affichage libres de l'université. Tous repartent ensemble pour partager un moment convivial entre militants.