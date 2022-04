Rouen. Une nouvelle ligne de covoiturage entre Rouen et Val-de-Reuil

Une étude de l'Observatoire national du covoiturage l'affirme. La Métropole Rouen Normandie est désormais le premier territoire de France en matière de covoiturage. Elle devance Angers, Montpellier, Nantes et Toulouse.

Et les initiatives continuent à se développer. Depuis lundi 4 avril, la ligne entre Rouen et Val-de-Reuil, Coivoit'ici, est accessible aux passagers. Elle permet, aux heures de pointe, des trajets domicile-travail, le matin dans le sens Métropole Rouen Normandie vers Val-de-Reuil, et l'inverse le soir. Le plus de cette ligne, financée par les deux intercommunalités, c'est qu'elle peut être empruntée sans réservation préalable. "Lorsque je suis passager, je me rends à l'un des arrêts Covoit'ici, je lance l'application et, en temps réel, on signale aux conducteurs sur l'application qu'un passager est à l'attente à un arrêt", explique Esther Saint-Léger, développeuse de communauté chez Covoit'ici. Pour ces passagers, le trajet est gratuit et le service garantit un départ dans les 10 minutes.

Dans le cas contraire, Covoit'ici prend en charge à ses frais une solution de remplacement pour acheminer le passager.

À peine plus d'une personne par voiture en moyenne dans l'agglo de Rouen

Les conducteurs pouvaient, quant à eux s'inscrire depuis début mars. Ils ont juste à signaler leur trajet sur l'application et sont dédommagés pour cela d'un euro, puis de deux euros par passager transporté. Un système réellement incitatif pour favoriser ce covoiturage et tenter de réduire le trafic routier entre la Métropole Rouen Normandie et l'Agglo Seine-Eure.

La motivation est aussi, bien sûr, de réduire le trafic et donc la pollution et les émissions de CO 2 alors que, dans la Métropole de Rouen, il y a 1,03 personne par voiture en moyenne sur des trajets domicile-travail. Un conducteur, qui laisse sa voiture au garage un jour sur deux pour covoiturer sur 30 km économie environ 2 000 euros dans l'année.

Trois arrêts sont proposés sur cette ligne : Rouen-Orléans, Rouen-Zénith et Val-de-Reuil - Les pommiers.