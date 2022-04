[Enquête] Rouen. Présidentielle : quelle serait votre première mesure ?

La rédaction de Tendance Ouest a laissé carte blanche à quelques Rouennais, experts dans leur domaine. Policier, soignant, commerçant et responsable associative nous livre leurs propositions phares.

Les sujets ne manquent pas dans une élection présidentielle. La rédaction a choisi d'ouvrir ses colonnes à quatre Rouennais engagés qui formulent des propositions dans la dernière ligne droite.

Karim Bennacer, secrétaire régional du syndicat Alliance Police nationale pour la Normandie

Si j'étais président, je mettrais en place des dispositifs pour lutter efficacement contre le suicide au sein de la police, en modernisant le management des personnels, en agissant directement sur les conditions de travail et sur leur environnement et en mettant fin à la politique du chiffre. Aussi, je mettrais une priorité absolue sur le recrutement des personnels d'accompagnement : assistantes de service social, psychologues, médecins statutaires et médecins de prévention. Sur le département de la Seine Maritime, on déplore l'absence de psychologues et de médecins.

Jean-Yves Herment, soignant au Centre Hospitalier du Rouvray et secrétaire général adjoint CFDT

Moi président, je lancerai un grand plan "Marshall" pour l'hôpital, le médico-social et le social, en annulant toutes les dettes des établissements de soins et en supprimant la tarification à l'activité, dite aussi T2A. Je proposerai également un renforcement massif en moyens humains. Enfin, j'interdirai le "privé lucratif" dans le système de soins. Se faire de l'argent sur le dos de la santé n'est pas un concept socialement acceptable pour moi. On le voit avec Orpéa, Korian et d'autres holdings d'investissement, où les bénéfices comptent plus que les usagers ou les salariés. On le voit aussi avec les cliniques qui sélectionnent leurs patients, renvoyant les prises en charge non rentables sur l'hôpital public.

José Ortuzar, vice-président de l'association commerçante Les Vitrines de Rouen.

J'ai participé à l'écriture d'un livre blanc de près de 40 propositions, porté par les commerçants et artisans des Métropoles de France à l'attention des candidats. Pour moi, l'important est surtout d'accompagner les commerçants et artisans dans la numérisation : task force et financement par les collectivités locales en complément des aides nationales. Enfin, il faut sauvegarder les commerces de proximité et les commerces de centres-villes, en améliorant l'accessibilité, en favorisant le stationnement à bas coûts pour nos clients ou en mettant en place des navettes à très haute fréquence et gratuites entre les parkings périphériques et les centres-villes.

Émilie Le Bigre, secrétaire générale du Secours populaire de Seine-Maritime

Si j'étais présidente, j'allouerais les mêmes droits à toutes les victimes de conflits armés dans le monde en les accueillant dignement avec un hébergement pérenne, un accès à la santé, à l'éducation et à l'emploi. Je rappellerai fermement à nos représentants l'article 20 de la Convention internationale des droits de l'enfant, défendue par nos Copain du monde (mouvement d'enfants du Secours populaire français, NDLR), qui promeut un droit fondamental à la protection des mineurs non accompagnés, des enfants en danger !