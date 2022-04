Présidentielle 2022. Plus de 2 millions de personnes inscrites sur les listes électorales en Normandie

En Normandie, ce sont 2 414 404 électeurs qui sont inscrits sur liste principale et 5 600 sur liste complémentaire. Depuis le 24 mai 2021, fin de la période d'inscription des élections départementales et régionales, le nombre d'inscrits sur liste principale a augmenté de près de 30 000 électeurs (soit + 1,3 %). Cette progression sur 10 mois est beaucoup plus forte que celle observée durant les 14 mois séparant les élections municipales de 2020 et les élections départementales et régionales de 2021 (+ 6 000 inscrits).

Un électeur sur cinq a moins de 30 ans, deux sur cinq ont 60 ans et plus

La répartition des électeurs découle naturellement de la pyramide des âges de la population, modulée par un taux d'inscription plus élevé pour les jeunes. Les jeunes atteignant 18 ans à l'issue de leur recensement citoyen sont inscrits d'office. Il y a donc moins d'inscrits entre 35 et 49 ans, tranche d'âge pendant laquelle les mobilités résidentielles sont plus fréquentes (réinscription moins automatique ou plus tardive dans la nouvelle commune de résidence). Au-delà de 50 ans, le taux d'inscription croît jusqu'à 79 ans avant de diminuer avec l'avancée en âge. Les pratiques d'inscription sur les listes électorales des femmes et des hommes sont proches, à l'exception des jeunes adultes de 30 à 34 ans et des personnes de plus de 90 ans pour lesquelles le taux d'inscription des hommes est légèrement supérieur à celui des femmes. Au total, sur les listes principales en Normandie, près d'un électeur sur cinq (18,2 %) a moins de 30 ans et 37 % ont 60 ans ou plus. Parmi les départements normands, le corps électoral est le plus jeune en Seine-Maritime (19,1 % de moins de 30 ans) et le plus âgé dans l'Orne (42,6 % de 60 ans ou plus), à l'image de la structure par âge de la population.

Répartitions des électeurs par tranche d'âge en Normandie

La répartition des électeurs par département en Normandie.