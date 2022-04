[Vidéo] Calvados. Festyland rouvre ses portes en fanfare

Ce samedi 2 avril, à 11 heures, le parc Festyland situé à Bretteville-sur-Odon, près de Caen, rouvrait ses portes, pour lancer la saison 2022. Plusieurs dizaines de visiteurs se sont pressées devant l'entrée du parc. Une fanfare, des échassiers et les mascottes étaient tous réunis pour les accueillir et lancer en festivité la nouvelle saison. En quelques minutes, près de 300 personnes étaient arrivées pour profiter de toutes les attractions disponibles. Tous étaient très excités pour découvrir ou redécouvrir le parc.

Située à proximité de la Kaskade, "La Vallée des Dinos" est la nouveauté 2022 que le parc a décidé d'offrir à ses visiteurs. Tyrannosaurus, Vélociraptor ou autre Stégosaure sont à rencontrer à travers un parcours qui est décoré, végétalisé et sonorisé. Le pont de cordes surplombant le site, permet d'avoir une vue d'ensemble sur ce tout nouvel espace pour le bonheur des plus grands comme des plus petits.

Tarifs : 19€ l'entrée pour les enfants, 22€ pour les adultes