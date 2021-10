La Boucherie, place Saint-Marc : vachement bon !

Sur la place Saint-Marc, La Boucherie en impose dans sa halle reconstituée. Couleur rouge et vache sympathique en guise de logo : pas de doute, le restaurant se veut une référence en matière de viande. On est loin du boui-boui exigu ou du bistrot authentique, puisque La Boucherie, c’est 70 restaurants dans toute la France.



Premier constat, en franchissant la porte : l’accueil est chaleureux et alerte, saupoudré d’humour. Un bon présage. Sur le menu, le choix est large et il y en a pour toutes les bourses. Petit exemple : La Boucherie propose une très correcte formule “Bonne affaire” - plat, dessert et café – à seulement 10,50 €. Je m’oriente pour ma part vers la formule du marché : entrée-plat ou plat-dessert pour 14,50 €, mais avec un choix nettement plus développé. En entrée, ce sera un grand classique : les chèvres chauds sur une salade verte parfaitement assaisonnée. Fondant, le fromage a du caractère.

Après cette agréable mise en bouche, un casse-croûte du maquignon m’est servi. Cousin du hamburger, sauf que le pain est, ici, remplacé par des galettes de pomme de terre, il s’annonce copieux, renfermant 110 grammes de viande de bœuf délicieuse. Conclusion : La Boucherie est une belle surprise. En bonus : le service est irréprochable.



Pratique. La Boucherie, 4 place Saint-Marc, à Rouen. Tél. 02 35 07 70 71. Ouvert tous les jours.