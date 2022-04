[Photos] Rouen. Chutes de neige importantes dans l'agglomération

Plusieurs centimètres de neige sont tombés dans la nuit du jeudi 31 mars au vendredi 1er avril sur l'agglomération de Rouen. Si les flocons ont du mal à tenir en centre-ville, la périphérie s'est vêtue d'un beau manteau blanc au petit matin du vendredi 1er avril. En conséquence, le réseau de transport Astuce annonce quelques perturbations sur ses lignes de bus et plusieurs lignes scolaires sont à l'arrêt. Par ailleurs, en raison des prévisions météorologiques annoncées, des restrictions de circulation pour les poids lourds supérieurs à 3,5 t sont mises en place depuis 4 heures du matin sur le réseau routier national de quatre départements de la Normandie, le Calvados, l'Eure, la Seine-Maritime et l'Orne. Leur vitesse est, ainsi, abaissée de 20 km/h sur les axes du réseau routier national des quatre départements concerné par la vigilance pour neige et verglas ce vendredi 1er avril.

Info ASTUCE EPISODE NEIGE VERGLAS – Reprise du parcours normal sur l'ensemble des lignes déviées, sauf les lignes scolaires 332-333-334-335-301-303-342-360-360-361-364 qui ne circulent pas #reseauastuce pic.twitter.com/IjvYCuWf1T — Réseau Astuce (@reseauastuce) April 1, 2022

Les chaussées sont susceptibles d'être glissantes, soyez prudent si vous circulez sur les départements concernés par ces prévisions météorologiques.

Météo France annonce d'autres chutes de neige dans l'après-midi, ainsi que quelques averses avant un retour à la normale en début de soirée.