Météo. Neige en Normandie, quatre départements en vigilance orange

La menace se précise. Quatre départements normands, la Seine-Maritime, l'Eure, le Calvados et l'Orne, sont désormais placés en vigilance orange pour neige verglas et en vigilance jaune pour vent violent. Les départements côtiers sont aussi en vigilance jaune pour vague submersion et la Seine-Maritime pour des risques d'orage. Ces précipitations neigeuses arrivent plus tard que prévu. "Une perturbation neigeuse aborde la Haute-Normandie par le nord-est en fin de nuit prochaine (nuit de jeudi à vendredi), écrit Météo France dans ses prévisions. Elle s'accompagne de chutes de neige irrégulières mais passagèrement soutenues."

De 5 à 10 cm localement

Les chutes de neige seront surtout importantes vendredi en fin de nuit. - Météo France

La perturbation va ensuite se décaler vers l'est du Calvados et sur le département de l'Orne, en fin de matinée de vendredi. Vendredi soir, elle aura perdu l'essentiel de son activité. Ce sont les départements de la Seine-Maritime, l'Eure et l'Orne qui vont être particulièrement touchés par les chutes de neige. "Les hauteurs au sol pourraient atteindre 2 à 5 cm, localement 5 à 10 cm sur les hauteurs de l'Orne, du pays de Bray et du pays de Caux."