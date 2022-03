Journalisme. Prix Bayeux, l'appel à candidatures est lancé pour les reporters de guerre

Un point presse s'est tenu ce jeudi 31 mars, afin d'évoquer la 29e édition du Prix Bayeux qui se tiendra du 3 au 9 octobre 2022. Les organisateurs ont annoncé que l'Ukraine serait au cœur de l'événement. En raison du contexte actuel, le nom du président du jury n'a pas été dévoilé comme à l'ordinaire, mais sera annoncé en mai prochain. "On a souhaité repositionner le profil pour quelqu'un qui soit au cœur de l'actualité", a indiqué Aurélie Viel, responsable de la programmation du Prix Bayeux. Selon elle, il pourrait y avoir de nombreuses candidatures autour de la situation en Ukraine cette année. La rencontre a également été l'occasion de lancer l'appel à candidatures pour les reporters photo, radio, télévision et presse écrite qui souhaitent soumettre leur travail réalisé entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022. Tous ont jusqu'au 7 juin prochain pour envoyer leur réalisation.

Un prix d'une valeur de 7 000 € dans chaque catégorie sera remis aux lauréats. En 2021, le Prix avait été présidé par le photojournaliste franco-iranien Manoocher Deghati.

Avec AFP