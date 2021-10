Journalisme. Photo, écrit, radio, télé : le palmarès du Prix Bayeux dévoilé

Samedi 9 octobre, le palmarès du Prix Bayeux des correspondants de guerre a été dévoilé. Pour la première fois, un lauréat reste anonyme pour sa sécurité, après un reportage dans son pays, la Birmanie. "On était tous d'accord pour attribuer le prix dans la catégorie photo à ce reportage publié par le New York Times, et réalisé par un professionnel", a précisé à l'AFP le président du jury et grand reporter franco-iranien Manoocher Deghati. En presse écrite, Wolfgang Bauer a reçu le Prix du jury international et le Prix Ouest-France Jean Marin. Déjà couronné à Bayeux en 2016 pour un reportage au Nigeria, il est cette fois récompensé pour un article diffusé par le journal allemand Zeit magazin, "Among Taliban" ("Parmi les talibans"). En radio, le Prix du jury international est décerné à Margaux Benn pour "A Kandahar, des villages entiers sont devenus terrains minés", diffusé sur Europe1. En télé, le prix est attribué à Orla Guerin et Goktay Koraltan de la BBC pour "Les tireurs d'élite au Yémen" qui prennent délibérément pour cible des enfants.

Le Prix du jeune reporter (presse écrite) revient lui à Thomas D'Istria pour "Révolution dans la dernière dictature d'Europe", un reportage en Biélorussie publié par Le Monde. Le lauréat est un étudiant qui a fait pendant un an un travail de journalisme clandestin.

