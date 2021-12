Prix Bayeux. Le photographe franco-iranien Manoocher Deghati président du jury 

En dépit de la crise sanitaire, les organisateurs du festival du Prix Bayeux ont annoncé jeudi 8 avril le programme et les dates de l'événement. Le Prix Bayeux Calvados-Normandie des correspondants de guerre aura lieu du 4 au 10 octobre. Pour cette 28e édition, le festival sera présidé par Manoocher Deghati, un photographe et journaliste franco-iranien spécialiste du terrain, qui a couvert plus de 40 guerres ou révolutions et voyagé dans plus de 100 pays pour des médias tels que le Times ou National Geographic. Un appel à candidatures est également lancé à tous les journalistes souhaitant présenter des reportages photo, radio, télévision et presse écrite traitant d'une situation de conflit ou d'un fait d'actualité concernant la défense des libertés et de la démocratie effectués entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021.

La date limite de dépôt des réalisations est fixée au 7 juin. Une exposition du travail des deux reporters Rémy Ourdan et Damir Sagolj intitulée "Des traces d'humanité" sera également présentée, du 4 octobre au 21 novembre, à l'Hôtel du Doyen de Bayeux.