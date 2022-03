Normandie. Un mari condamné en appel à dix ans de prison pour avoir violé sa femme

Les assises de l'Orne ont confirmé mardi 29 mars au soir le verdict qui avait été prononcé en première instance par les assises du Calvados envers un homme d'une soixantaine d'années : le sexagénaire a été condamné en appel à la même peine de dix années de prison. Addict à l'alcool, avec une maîtresse, il était jugé en appel depuis lundi 28 mars au matin, à huis clos, accusé de violences aggravées, viols et menaces de mort réitérées sur son épouse entre 2014 et 2018 à Esquay-sur-Seules et à Etreham, près de Bayeux (Calvados). Il est également placé sous suivi judiciaire durant trois ans, durant lesquels il devra soigner son addiction à l'alcool, faute de quoi il encourt deux années de prison supplémentaires. Il dispose de cinq jours pour se pourvoir en cassation.

Pour protéger la victime, l'identité du condamné n'est pas révélée.