Pays de Caux. Le verger de Beaunay ne peut pas se protéger du mauvais temps

Après le beau temps, les Normands se préparent à nouveau au froid. Quelques flocons de neige sont même prévus en fin de semaine, avec un retour aux températures hivernales. Les agriculteurs scrutent le ciel et la météo agricole. Au Verger de Beaunay à Belmesnil près de Dieppe, Boris Bouquet a des arbres fruitiers vieux de 73 ans plantés sur ses 20 hectares d'exploitation. Les premiers bourgeons et les premières fleurs sont apparus sur ses poiriers. "Les arbres se réveillent de la période hivernale. Dans le pays de Caux, nous avons une floraison plus tardive par rapport aux collègues de bord de Seine ou dans l'Eure", se rassure le pomiculteur.

Pas de protection cette année

Comme chaque année, le jeune agriculteur craint les giboulées et les gelées de la fin du mois de mars : "La nature, on ne peut pas l'arrêter, donc j'espère que les températures ne descendront pas trop bas comme les gelées de l'année dernière."

L'exploitant avait dû protéger tous ses arbres fruitiers par des bougies, "qui permettent de réchauffer l'atmosphère de 0,5 ou 1 degré, et ça peut faire la différence car une fleur gèle entre -1 et -2 degrés", explique Boris Bouquet.

Cette année, faute de moyens, il ne peut pas se permettre d'acheter à nouveau des bougies. Il a décidé de ne pas protéger son exploitation et pense que ses arbres "passeront les giboulées".

Les températures minimales prévues par Météo France pour la fin du mois de mars et ce début du mois d'avril oscillent à ce jour entre 0 et 1 degré.

Pratique. Verger de Beaunay, à Belmesnil, ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 heures et de 14heures à 19 heures.