Météo. Jusqu'à quand le soleil va-t-il briller en Normandie ?

Il fait du bien au moral ! Le soleil a pointé le bout de son nez depuis le week-end dernier en Normandie. Et cela va encore durer quelques jours. Le thermomètre affiche jusqu'à 19°C du côté de Domfront (Orne), Avranches (Manche), Clécy et Lisieux (Calvados) ce vendredi après-midi.

"Des températures que l'on atteint à la mi-mai"

"On a des températures que l'on atteint à la mi-mai" explique Christophe Rouiller, météorologue à la base de Carpiquet. Le beau temps sera encore au rendez-vous tout le week-end, ce samedi 26 et dimanche 27 mars. Le ciel bleu va s'installer sur toute la région, avec des températures maximales de 20°C.

Quelques nuages feront leur apparition à partir de la semaine prochaine. Lundi 28 et mardi 29 devraient être de belles journées avant une dégradation mercredi. "Le temps sera plus humide, quelques précipitations sont attendues. Les températures vont être tout juste de saison avec des minimales autour de 4-5°C et des maximales à 12°C". Vous l'aurez compris, c'est le moment ou jamais d'en profiter !