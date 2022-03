[Vidéo] Présidentielle 2022. Toute la propagande électorale mise sous plis à Quibou

250 personnes ont été recrutées pour réaliser la mise sous enveloppe de la profession de foi et du bulletin de vote de chaque candidat à la présidentielle, qui se déroulera les dimanches 10 avril et 24 avril. Mardi 29 mars, dans la salle des fêtes de Quibou et dans une tente attenante, elles étaient dans le vif du sujet, avec comme obligation mettre sous pli en un temps donné les 12 professions de foi et les 12 bulletins de vote des candidats.

Douze candidats et autant de tracts à ranger dans un ordre précis. Les petites mains ne chôment pas.

Sous la surveillance de responsables, c'est toute une logistique qui est mise en place. Une personne range les professions de foi dans l'ordre du tirage au sort, une autre les bulletins. Enfin, une dernière petite main plie le tout, range et scotche l'enveloppe avant de la déposer dans le bac qui sera collecté par la Poste.

Pour la présidentielle, leur mission va continuer jusqu'au vendredi 1er avril pour le premier tour, et du mardi 19 au jeudi 21 avril pour le second tour. ​Concernant les élections législatives, elle va se tenir du lundi 30 mai au vendredi 3 juin, puis du mercredi 15 après-midi au jeudi 16 juin.