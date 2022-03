Covid-19. Le Centre hospitalier public du Cotentin active son plan blanc

La Covid-19 gagne du terrain dans la Manche, qui enregistre le taux d'incidence le plus élevé de Normandie (1 873 cas positifs pour 100 000 habitants).

En témoigne la décision du Centre hospitalier public du Cotentin, qui a déclenché lundi 28 mars son plan blanc. En cause, une saturation des soins non programmés, un manque de lits et de personnel à cause d'un fort taux d'absentéisme. Cette nouvelle organisation, plus souple, contraint les personnels soignants à être potentiellement mobilisables dans les 24 heures. Le dernier plan blanc avait été levé le 3 mars dernier, alors que 33 patients Covid étaient hospitalisés dans l'établissement, dont trois en réanimation. Au mardi 29 mars, ils sont 52 hospitalisés, dont cinq en réanimation.