Hérouville-Saint-Clair. Le festival de BD "Des Planches et des vaches" fait son retour

Avis aux amateurs de vignettes, de coups de crayon et d'onomatopées. Après deux ans de pause, le festival de bande dessinée "Des Planches et des vaches" revient à Hérouville-Saint-Clair, pour une 19e édition des plus riches. Cette année, pas de western mais bien de la science-fiction, avec Thibaud de Rochebrune, chevalier-dragon inhumain de haut rang. Animation de sérigraphie, démonstration de BD numérique, dessin sur guitare… Les fans de bande dessinée trouveront leur bonheur pendant ces deux jours dédiés à la planche.

42 auteurs et autrices à La Fonderie

C'est un record. Cette année, ce sont 42 auteurs et autrices qui se sont donné rendez-vous pour ce week-end à La Fonderie. Amandine (Minstinguette), Régis Loisel (Un putain de salopard) ou encore Fred Vignaux (Thorgal) seront présents pour des séances de dédicaces. Bien sûr, Thibaud de Rochebrune (Inhumain) sera également de la partie, puisqu'il est le président initial de 2020.

Les intemporels du festival

Il n'y aurait pas de Planches et de vaches sans les intemporelles "cases à". Samedi et dimanche, place à la case à gribouille, où des performances graphiques géantes seront réalisées par les auteurs, en public et en musique. Durant tout le week-end, avec la case à mater, c'est toute une exposition scénographiée de planches originales qui est mise en place pour découvrir les univers du président 2020 Thibaud de Rochebrune. Celle-ci est mise en œuvre avec la complicité du Musée Khômbol. Avec la case à clic-clac, le public pourra retrouver à l'entrée du festival une vache ainsi que des superhéros pour réaliser des photos insolites. De quoi repartir avec un joli souvenir…

Et des nouveautés !

Les auteurs Delphine Le Lay et Alexis Horellou (Lucien et les mystérieux phénomènes) invitent le public en après-midi à réaliser lui-même sa sérigraphie une couleur. Des modèles de dessin seront proposés. Denis Bajram, lui, convie les visiteurs à découvrir en après-midi, avec la complicité d'autres auteurs, les secrets de l'utilisation de la palette graphique et de la réalisation de la bande dessinée en numérique.

Dessiner, à quel prix ?

Une remise des prix aura lieu samedi 2 avril vers 18 h 30, avec le prix Coup de cœur du festival, le veau d'or (remis par un jury composé de bénévoles, organisateurs et partenaires), le prix de la Ville d'Hérouville, le veau de lait (l'auteur mis en avant réalisera l'ex-libris de l'année suivante) ainsi que la bulle de paille (le public est invité à voter pour son auteur coup de cœur).

Pratique. Festival de BD "Des Planches et des vaches", samedi 2 et dimanche 3 avril à La Fonderie, Hérouville-Saint-Clair. Tarif journalier : 2 €. Parking gratuit sur le site. Plus d'informations : desplanchesetdesvaches@yahoo.fr. Programmation complète sur : vachesetplanches.free.fr.