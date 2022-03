Calvados. Deux frères jugés pour détention de photos pédopornographiques

Trois hommes étaient jugés, jeudi 24 mars, au tribunal de Caen, pour détention, consultation et enregistrement d'images pornographiques de mineurs. Deux des prévenus, deux frères âgés de 50 et 49 ans, étaient présents et comparaissaient libres.

Le troisième, 40 ans, était absent. Il ne faisait pas partie de la famille mais avait commis les mêmes délits.

Ils ont reconnu les faits

La police avait localisé les trois auteurs sur Internet et effectué une perquisition, le 12 octobre 2021, chez la mère des deux frères. Plusieurs disques durs contenant des images pornographiques d'enfants ont été saisis. Les deux hommes avaient été placés en garde à vue.

Lors du procès, la présidente a énoncé les faits : détention d'images d'un mineur présentant un caractère pornographique, consultation en ligne et enregistrement de ces images. Les deux hommes reconnaissent les faits et précisent avoir commencé "par hasard", en téléchargeant des films pornographiques d'adultes. Des images des enfants seraient apparues ensuite.

Lorsque la magistrate leur fait remarquer la souffrance des jeunes enfants violés et malmenés par des personnes perverses, les deux prévenus affirment ne pas s'être rendu compte du mal infligé aux jeunes victimes. L'aîné ne travaille plus depuis 2015. Tous deux sont suivis sur le plan médical et consultent un psychologue. Ils assurent avoir compris que ces sites n'ont rien de virtuel, mais infligent souffrances et violences à des enfants.

Le tribunal condamne les trois prévenus à huit mois de prison avec sursis probatoire de deux ans, obligation de soins, de travail et une interdiction de côtoyer des mineurs, de manière bénévole ou salariée. Ils sont inscrits au fichier des auteurs d'infractions à caractère sexuel.

Après que la présidente leur a expliqué tout ce qu'entraînait ce verdict, les deux prévenus présents ont affirmé qu'ils n'iraient plus sur les sites pédophiles.