Deauville. Une villa de l'Ambassade russe illuminée aux couleurs de l'Ukraine

Le maire de Deauville l'a confirmé ce vendredi 25 mars. En soutien au peuple ukrainien, une villa appartenant à l'Ambassade russe s'illumine aux couleurs de l'Ukraine. "Cette idée, je l'ai piquée au Portugal. A Lisbonne, ils ont fait ça mais directement sur l'ambassade. J'hésitais un peu et j'ai entendu un discours de l'ambassadeur de Russie, tissu effrayant de mensonges, d'absurdités reprenant évidemment le discours de Poutine. Là j'ai plus hésité, je me suis dit: il faut qu'on manifeste visiblement notre soutien et notre solidarité au peuple ukrainien'", a expliqué Philippe Augier à l'AFP.

Le drapeau Ukrainien, déjà installé sur la Mairie de #Deauville, est désormais aussi projeté chaque soir sur la façade de la Villa dont est propriétaire l'Ambassade de Russie à Deauville. Cet affichage a été réalisé par la Ville de Deauville, en #soutien à l'#Ukraine#liberté pic.twitter.com/iwJXnD15Zj — Deauville (@DeauvilleFr) March 24, 2022

La ville avait déjà dressé un drapeau ukrainien devant l'hôtel de ville. Depuis le mercredi 23 mars, elle illumine cette villa située dans le centre-ville, non loin du Casino de la cité balnéaire. Les couleurs jaune et bleu seront projetées tous les jours à la tombée de la nuit. Selon le maire, la villa a été acquise par Moscou "du temps de l'URSS" et l'ambassadeur et des diplomates y séjournent "de temps en temps", indique toujours l'AFP.

"Sur le plan de la symbolique, ça ne change rien", estime l'élu. "Je ne me sens pas provocateur, je me sens effondré de ce qui se passe, face à ce peuple (ukrainien ndlr) qui est dans la plus grande souffrance à cause d'un fou furieux, d'un criminel de guerre [...]. C'est effrayant, effrayant", ajoute-t-il.