Le Havre. En pleine progression, le HAC Rugby vise l'élite 

Le HAC Rugby veut faire partie des clubs qui comptent dans le milieu de l'ovalie. "Il y a six ans, le club a monté un projet", explique Olivier Doutreleau, le président du HAC Rugby. "Nous sommes montés de trois divisions durant les six dernières années, avec deux ans de Covid-19. L'objectif numéro un est de monter en Fédérale 1 (la quatrième division) cette année. Dans les trois ans, il faut atteindre la Nationale et dans les cinq à six ans la Pro D2."

L'objectif est clair et ambitieux. Pour cela, le club s'est restructuré. "C'est un club, aujourd'hui, qui est le deuxième de Normandie [derrière Rouen] et le premier en termes de nombre de licenciés (environ 400). Nous avons plus de 200 partenaires privés. Nous vivons à plus de 70 % par des entreprises privées. Il y a une structuration du club avec des Rouennais, des Ébroïciens et des Havrais. Depuis quelques années, la puissance du rugby en Normandie est de plus en plus importante."

Un centre d'entraînement labellisé

Pour créer la dynamique nécessaire à son accession à la Pro D2, le HAC Rugby mise notamment sur la formation. "Avoir une bonne équipe, ça passe évidemment par des recrutements mais pas seulement. Il faut réussir à garer nos talents. Nous allons créer un centre d'entraînement labellisé qui sera opérationnel pour la prochaine saison. Ce sera le troisième en Normandie avec ceux de Rouen (Pro D2) et de Caen (Fédérale 3)." Ce centre sera basé au mythique stade Langstaff. Il accueillera des jeunes de Normandie mais aussi d'autres régions souhaitant monter en puissance, le tout avec une formation scolaire dispensée. Côté terrain, le HAC Rugby joue en ce moment dans le haut de tableau de sa poule. Les play-offs semblent donc accessibles. 24 équipes vont monter cette saison en raison de la création de nouvelles divisions. Nos Havrais devraient en faire partie. On croise les doigts.