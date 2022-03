Economie. 197 postes supprimés à Orano La Hague entre 2022 et 2027

L'usine Orano La Hague va supprimer près de 200 postes sur la période 2022-2027, sans licenciement. "Il s'agit de 200 départs à la retraite non renouvelés", a précisé à l'AFP Mélanie Charles, directrice de la communication du site. La suppression de 132 de ces postes a été révélée jeudi 24 mars en Comité social et économique extraordinaire, et s'ajoute aux 65 autres suppressions annoncées aux salariés en juin dernier. L'entreprise veut optimiser et "rassembler dans une même salle de conduite le pilotage des installations" des deux usines de retraitement de déchets nucléaires. De son côté, le syndicat Sud dénonce "un choix à contre-sens" après "les annonces du gouvernement sur la relance du nucléaire", et "la déliquescence d'une filière d'excellence".

Près de 5 000 personnes travaillent sur le site: 4 000 employés d'Orano et 1 000 salariés d'entreprises sous-traitantes.

Avec AFP