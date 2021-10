Une association pour protéger l'hippodrome

Le champ de courses des Bruyères, à cheval entre Sotteville-lès-Rouen et Saint-Etienne-du-Rouvray, n’accueille plus de courses hippiques depuis 2005. Protéger ces 28 hectares de végétation est devenu le but de l’association “Champ de courses des Bruyères Ensemble”.

L’association se bat pour la création d’un parc naturel urbain où la biodiversité et le développement durable seraient mis en avant, imaginant un lieu de rencontre pour les habitants du quartier. “C’est un lieu fragile qui exige beaucoup de précaution”, explique Jean-Claude Lucien, président de l’association, qui compte une trentaine de bénévoles et organise chaque année trois manifestations sur place pour mieux faire connaitre au public la richesse des lieux. Ainsi, la fête de l’arbre se tiendra le 20 novembre prochain. Au programme : découverte du site, étude des oiseaux et vol de cerfs-volants.

Pratique. Infos et inscriptions, tél. 02 35 62 04 19.

Photo : M. Lucien, président de l’association, avec une bénévole.

Laura Lelandais