Bonne table au Havre. Un déjeuner à La Brasserie de Normandie

En passant rue Bernardin-de-Saint-Pierre au Havre, impossible de rater la nouvelle enseigne bleue de La Brasserie de Normandie. Depuis début février, l'établissement a remplacé l'ancien Au Bureau, ouvert depuis dix ans. C'est avec des collègues que je m'attable, un midi, pour découvrir ce nouveau restaurant, dont Hubert Landeau est toujours le gérant.

Ce midi,

c'est welsh

"Nous avons gardé la même équipe en salle et en cuisine, mais nous ne sommes plus franchisés, pour avoir notre indépendance et faire un maximum de plats maison", précise-t-il. Cette liberté permet notamment de choisir les fournisseurs, dont certains sont locaux, comme le producteur des pommes de terre grenailles, installé sur les hauteurs du Havre. "Nous utilisons au maximum des viandes françaises, comme le poulet des salades César, pané sur place", poursuit le gérant. On trouve aussi à la carte des burgers et croques divers, viandes, plats cuisinés ou moules et poissons. Je choisis une spécialité du Nord, le welsh royal. Il s'agit d'un pain toasté très moutardé, travaillé à la bière, garni de jambon, surmonté d'un œuf et de cheddar fondu. Le plat est très copieux, de quoi caler les gros mangeurs. Pour les amateurs de produits régionaux, La Brasserie de Normandie a aussi concocté une version du welsh avec de la tomme locale, du cidre et des pommes cuites au four.

Pour accompagner mon plat, j'opte pour une bière. "Nous proposons désormais une nouvelle gamme de bières, dont l'Ictis, brassée en Normandie. Il y a aussi un peu plus de choix qu'avant côté vins et des cocktails fait maison", indique Hubert Landeau.

Les alléchants desserts s'affichent en vitrine, au milieu de la salle, dont la décoration a été entièrement revue et modernisée. Mais je suis repue, il faudra donc revenir pour déguster mousses au chocolat, au Toblerone, ou cheese-cakes !

Pratique. La Brasserie de Normandie, 36 rue Bernardin-de-Saint-Pierre au Havre. Tél. 02 35 43 40 80