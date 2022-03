Cherbourg-en-Cotentin. Prix du carburant : des pêcheurs mobilisés au rond-point d'Auchan

Une trentaine de pêcheurs se sont réunis mercredi 23 mars, à l'aube, et ont organisé des barrages filtrants au niveau du rond-point André Malraux, à proximité du magasin Auchan de La Glacerie, à Cherbourg-en-Cotentin. Le dispositif a considérablement ralenti la circulation. "On finit de manger et on lève le barrage", indiquait vers 13 heures un des participants, Frédéric Régnier, armateur saint-vaastais et cherbourgeois. Les pêcheurs dénoncent la hausse des prix du gasoil pêche, qui se répercute directement sur leur salaire. Le 9 mars dernier, Sophie Leroy, patronne de l'Armement cherbourgeois, nous expliquait que ses marins-pêcheurs étaient payés moitié moins depuis cette hausse inédite.

Une délégation a été reçue en sous-préfecture, à Bayeux.