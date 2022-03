Manche. Vers la rénovation de l'habitat pour réduire les factures d'énergie

Face à la hausse des prix de l'énergie, les propriétaires qui veulent réduire leur facture de chauffage se tournent de plus en plus vers les opérations d'amélioration de l'habitat. Les aides ont été amplifiées via le plan de relance du gouvernement, et l'on peut donc faire des travaux à des coûts qui peuvent être largement pris en charge par les différentes aides. Pour accompagner ces travaux et monter les dossiers de financement, il suffit de s'adresser au Centre de développement pour l'habitat et l'aménagement des territoires (CDHAT) de la Manche, basé à Saint-Lô. Ma Prime Rénov a notamment été revalorisée la semaine dernière.

Jean-Louis Larue est le responsable habitat au CDHAT.

Ces travaux énergétiques peuvent parfois être aidés à hauteur de 70 % de la facture totale. Avant tous travaux, une évaluation énergétique sera établie, détaille Alexandra Boullot, en charge du programme d'amélioration au CDHAT.

Ces programmes d'opération d'amélioration de l'habitat sont menés dans les agglomérations de Saint-Lô, Villedieu, Avranches et Carentan.

Pour contacter le CDHAT, vous pouvez vous adresser à l'agglomération dont vous dépendez. Pour contacter directement le CDHAT de la Manche, composez le 02 33 75 62 40.