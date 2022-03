Calvados. Lancement du festival d'humour "Tous en scène" à Ouistreham !

L'humour n'a pas dit son dernier mot. La Ville de Ouistreham est à l'initiative du festival Tous en scène, qui se tiendra vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 mars sur la côte calvadosienne. Au programme : du théâtre de boulevard, du one man show et du mentalisme. Sandra Dezé, directrice du pôle éducation et culture de la Ville de Ouistreham, répond à quelques questions.

Comment est né Tous en scène ?

"Avec l'équipe de la Ville, on avait envie, après la Covid, où il n'y avait eu que peu de manifestations, de repartir sur une programmation ambitieuse. Quoi de mieux que l'humour pour faire ressortir les gens et rire ? Début octobre, nous avons pris contact avec une société de production, Up Tempo. Deux employés qui y travaillent ont une maison à Ouistreham, connaissent le terrain et ont un large réseau dans le domaine de la culture. On est partis sur une programmation large, pour un public différent. L'idée étant que l'on puisse plaire à toutes et tous. Le choix s'est porté sur le mois de mars car, de juin à septembre, nous avions déjà une grosse programmation."

Quelle est la programmation ?

"Pour ce festival, il y a du théâtre de boulevard, un one man show et de la magie, du mentalisme. Drôle de campagne est une pièce qui tourne depuis un moment. Ces quatre comédiens jouent une pièce d'actualité puisqu'elle concerne un député, François Marcosy, qui se présente à l'élection présidentielle de 2022. François Marcosy est au plus bas dans les sondages et va rejoindre avec sa femme un couple de hippie qui vit en plein milieu de la forêt. Cette cohabitation fera grimper, malgré lui, sa popularité et sera la source de nombreux rebondissements. Cette pièce est assez unique. Booder, lui, présente son deuxième one man show avec Booder is back. Après avoir quitté la scène plusieurs années pour rejoindre le cinéma, où il a joué dans Neuilly sa mère 1 et 2 ou encore Beur sur la ville, il revient sur scène. Il évoque entre autres son expérience dans le domaine artistique, ses rencontres, son fils, son pays d'origine."

Vous présentez, aussi, du mentalisme ?

"Exactement. Concernant le mentaliste Viktor Vincent, ce n'est pas de l'humour mais c'est plutôt d'ordre participatif. Il fait vivre aux spectateurs des expériences où ils n'en reviennent pas."

Prévoyez-vous une deuxième édition ?

"Il faudra d'abord attendre le bilan (rires). Mais en discutant avec la société de production avec laquelle nous travaillons, l'idée est de produire ce festival Tous en scène tous les deux ans."

Pratique. Festival d'humour Tous en scène, vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 mars à Ouistreham, dans la salle Gérard Legoupil. Tarif : 35 € chaque soir. Billetterie à l'office de tourisme, dans chaque bureau d'informations touristiques ou sur caenlamer-tourisme.fr. Pour plus d'informations : 02 31 97 18 63.