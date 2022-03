Bonne table à Caen. Le Bistrot basque voit les choses en grand

En déménageant du numéro 24 au 26 quai Vendeuvre à Caen, Le Bistrot basque a mis les petits plats dans les grands. Après un an de travaux, le restaurant dispose d'environ 200 couverts. "On manquait de place. On a doublé la surface", explique Céline Pedro, co-gérante avec son compagnon Stéphane Liot.

La petite épicerie à l'entrée du restaurant.

Assiette typique du Pays basque

C'est vrai que la taille de l'établissement étonne, surtout en plein centre-ville de Caen. Mes yeux tombent sur cette petite épicerie à l'entrée. Piments verts, ail aux herbes, tapenades, sardines… Le Bistrot basque vend un tas de spécialités. Au fur et à mesure que vous avancez, vous découvrez différentes ambiances. Des tables rondes entourées de canapés, des tables de bistro, un patio extérieur, une salle rouge typique du Pays basque et ce fameux bar central "qui rappelle les halles espagnoles". On y voit même la viande dans une cave à maturation et, derrière des rideaux au style d'un théâtre, une autre salle pour de grands groupes. Cette déco "raffinée", comme la décrit la gérante de l'établissement, vous fait voyager dans le sud de la France. Tout comme l'assiette.

J'opte pour la formule du midi, avec ses croquetas à la sauce salsa en entrée. Pour faire simple, il s'agit d'accras de morue avec une petite sauce pimentée. Je poursuis avec l'assiette Hasparren, du nom d'une ville du Pays basque. Du fromage, l'étorki, du lomo, de la ventrêche (morceau de cochon) et un œuf accompagné d'un gratin dauphinois et de légumes cuisinés. "La seule chose que l'on n'a pas changée, c'est la carte", poursuit-elle après quinze ans d'existence sur le port de Caen, où la célèbre morue ou le pavé de thon sont des incontournables. En dessert, une teurgoule sans surprise. Le Bistrot basque a par ailleurs ouvert son propre bar, afin d'y déguster une eguski, la bière du Pays basque par excellence !

Un toit peut couvrir le patio.