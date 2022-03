Événement. Foire de Rouen : un retour attendu

Empêchée par la Covid en 2021, la Foire de Rouen se lance dans une grande opération de séduction pour retrouver ses visiteurs. Jean-Luc Alquier, directeur commercial du parc expo, nous dévoile les nouveautés de cette édition prometteuse.

Qu'est-ce que les visiteurs viennent

chercher sur la Foire expo de Rouen ?

La foire, c'est bien sûr avant tout un rendez-vous commercial. Mais si le public nous est fidèle, c'est surtout parce que la foire permet de mêler shopping et divertissement. Nos visiteurs aiment découvrir les cuisines du monde et se régaler avec la gastronomie du terroir dans nos brasseries ou foodtrucks, mais c'est aussi l'occasion de se procurer des produits gastronomiques qu'on ne trouve pas ailleurs. Certains visiteurs viennent avec une idée bien précise en tête : une cuisine à équiper, une charpente à refaire ou un projet d'achat de camping-car, mais la foire offre aussi le simple plaisir de flâner de stands en stands et de se laisser tenter par des objets artisanaux comme la maroquinerie, des sculptures sur bois ou des objets plus pratiques pour l'entretien de la maison.

Quelle est la thématique

de cette édition ?

Pour cette nouvelle édition, nous avons choisi de faire honneur aux Vikings et de célébrer ainsi les origines de la Normandie. Toute la foire est décorée aux couleurs des Vikings ! L'exposition, à la fois ludique et pédagogique, est un des événements phares de la foire. Elle a été imaginée par un spécialiste- Jimmy Blin à qui l'on doit aussi le salon Normannia, un autre événement très populaire du parc expo. Un jeu interactif inspiré par l'expo permet de gagner de nombreux lots sur la foire et de nombreuses animations familiales déclinent le thème : combats vikings, musique médiévale, espace de jeu de construction Lego ainsi qu'une grande fresque participative dans l'esprit de la Tapisserie de Bayeux. On peut également goûter la bière viking à la brasserie Ragnar, déambuler dans un camp viking reconstitué et, le samedi 2 avril, un défilé viking sera même organisé. Les visiteurs les mieux costumés remporteront des prix !

Comment sélectionner les exposants ?

Cette année, nous accueillons près de 370 exposants. Certains sont des habitués, comme le restaurateur Riad qui propose des plats traditionnels du Maghreb, d'autres participent pour la première fois, comme le stand canadien de doudounes et duvets thermiques. 5 % de nos exposants sont étrangers et ils sont rassemblés dans l'espace Richesse du monde, ce qui permet à nos visiteurs de découvrir d'autres cultures. Nous avons aussi favorisé des entrepreneurs locaux, afin de mettre en avant le savoir-faire et les compétences normandes. Ce qui nous importe surtout, c'est de proposer une offre très diversifiée, tant pour l'amélioration de l'habitat que pour le bien-être et la gastronomie, pour que chacun y trouve son bonheur !

Pratique. Du 25 mars au 3 avril, au parc expo de Rouen. 0 à 7 €. foirederouen.fr